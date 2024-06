Mbappé : «P*tain, les mecs», Griezmann craque en direct !

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann est monté au créneau pour son capitaine en équipe de France. Pointe du doigt pour un investissement moins voyant ou un impact moins évident sur ses équipes, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien d’Antoine Griezmann comme ce dernier l’a prouvé en conférence de presse jeudi.

Kylian Mbappé n’a certes pas été décisif pour le PSG lors de la double confrontation contre le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des champions ou a semblé quelque peu discret quant à son impact dans certains grands rendez-vous de la saison du Paris Saint-Germain. Cependant, l’attaquant français a tout de même empilé les buts pendant cet exercice avec le champion de France (44 buts toutes compétitions confondues).

«44 buts ? P*tain… (rires) Et il n’a pas fait une bonne saison ?»

Certains observateurs comme le journaliste Bertrand Latour s’interroge sur un impact quelque part moindre de Kylian Mbappé sur le jeu de son équipe que par le passé. Interrogé en conférence ce presse par Latour sur le niveau de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann a semblé lassé de devoir y répondre au vu des statistiques sur la saison de Mbappé avec le PSG. « Kylian a mis combien de buts ? ». Un journaliste présent dans la salle répond : « 44 ». Griezmann reprend. « P*tain… (rires) Et il n’a pas fait une bonne saison ? P*tain les mecs. Après, ils seront plus frais pour nous, tant mieux pour l’équipe de France. Ils auront les jambes fraîches. C’est sûr que peut-être pour le premier ou le deuxième match, tu as du mal à entrer dans la compét. Mais après, ça va tout seul. Il y en a qui ont beaucoup joué, peut-être trop, est-ce qu’ils seront fatigués ou non, tu ne sais jamais. Ils sont là et n’ont pas de pépins physiques. Je pense qu’ils seront à 100% ».

Le PSG a une voie royale pour le successeur de Mbappé https://t.co/1rUtzkOFEc pic.twitter.com/d7kEXEOg2k — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

«Il a mis 44 buts les gars»