Mbappé : Le gouvernement Macron lui répond !

La rédaction

L’été de Kylian Mbappé s’annonce particulièrement chargé. Alors que le Bondynois a vu son arrivée au Real Madrid être officialisée le 3 juin dernier, l’attaquant de 25 ans jouera l’Euro durant les prochaines semaines. Enfin, l’ancien joueur de l’AS Monaco devrait être présenté au Santiago Bernabéu après la fin de la compétition. En conférence de presse ce dimanche, le Français s’est exprimé sur le situation politique en France. Des propos auxquels Éric Dupont-Moretti a répondu.

Kylian Mbappé fait parler de lui pour de multiples raisons cet été. D’abord parce que le capitaine de l’équipe de France a vu son arrivée au Real Madrid être officialisée, puis parce qu’il s’apprête à disputer l’Euro en Allemagne avec les Bleus . De passage en conférence de presse ce dimanche, le Bondynois a commenté l’actualité politique en France, à laquelle avait également réagit Marcus Thuram quelques jours plus tôt. Et le désormais ancien joueur du PSG a vu le ministre de la justice, Éric Dupont-Moretti, lui répondre.

Succession de Mbappé : Le pacte secret du PSG ! https://t.co/10dHmPqE6D pic.twitter.com/uNdCQznMCo — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

Kylian Mbappé appelle « tous les jeunes à aller voter »

Dans un point presse tenu ce dimanche après-midi, Kylian Mbappé a été interrogé à propos des élections législatives qui se tiendront les 30 juin et 7 juillet prochains. Et le Bondynois a appelé « tous les jeunes à aller voter » et s’est affirmé « contre les extrêmes, les entités qui divisent ».

Éric Dupont-Moretti répond à Mbappé