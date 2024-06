Euro 2024 : Danemark - Angleterre : Gare au faux-pas pour les Three Lions !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Annoncés comme les deux grands favoris de ce Groupe B, le Danemark et l’Angleterre n’ont clairement pas brillé pour leur grand début au sein de cet Euro 2024. Pire, les Danois ont même concédé le point du match nul face à la Slovénie, et doivent désormais relever la tête. Un duel assez inégal se profile ce jeudi à 18h, alors que ce dernier pourrait permettre aux Anglais de valider leur qualification pour le tour suivant.

Grand favori du tournoi, l’Angleterre doit faire mieux. Dimanche dernier, les partenaires de Jude Bellingham ne se sont pas rassurés à l’occasion de leur entrée en lice face à la Serbie (0-1). Malgré la victoire, le contenu proposé par la formation de Gareth Southgate n’aura clairement pas été au rendez-vous. Ainsi, les Three Lions ont désormais la possibilité de réellement entrer dans cet Euro 2024 avec la manière, et cela passera par une démonstration face au Danemark ce jeudi.



Même son de cloche pour les « Dynamites » Danoises. Les hommes de Kasper Hjulmand ont concédé un match nul inquiétant face à la Slovénie (1-1), et sont dans l’obligation d’afficher au moins un visage plus conquérant ce jeudi face à l’Angleterre.

Les compositions probables

Aucun blessé ou absent n’est à signaler des deux côtés, si ce n’est le forfait déjà connu de Luke Shaw côté anglais.



Composition probable du Danemark : Pickford - Walker, Stones, Guéhi, Trippier - Gallagher, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane



Composition probable de l’Angleterre : Schmeichel - Christensen, Andersen, Vestergaard - Maehle, Hojbjerg, Delaney, Bah - Eriksen - Hojlund, Wind

Le joueur à suivre : Harry Kane

Deux. Comme le nombre de ballons touchés par Harry Kane lors de la première période de la rencontre face à la Serbie. Annoncé comme l’un des buteurs les plus prolifiques de cet Euro 2024, l’avant-centre du Bayern Munich a été trop discret. Le capitaine et meilleur buteur des Three Lions devra également être mieux servi ce jeudi soir face au Danemark. La formation de Gareth Southgate aura besoin d’un Harry Kane performant afin d’aller le plus loin possible dans la compétition.

Où et quand voir le match ?