Euro 2024 : Slovaquie - Ukraine : Une rencontre décisive dans le groupe de la Belgique

La première journée du Groupe E aura laissé place à de nombreuses surprises. Victorieuse de la Belgique (0-1) lundi, la Slovaquie a parfaitement lancé son Euro, contrairement à son adversaire du jour, l’Ukraine, largement battue par la Roumanie d’entrée de jeu (3-0). Forcément, l’issue de ce match prévu à 15h pourrait rebattre les cartes de ce groupe bien plus passionnant que prévu. Présentation.

Avant le début de cet Euro 2024, le Groupe E semblait être l’un des plus inégaux sur le papier, avec la Belgique et l’Ukraine avançant dans la peau des grands favoris pour les deux premières places. Mais la première journée de ce groupe a totalement rebattu les cartes, avec un succès de la Roumanie face à l’Ukraine lundi (3-0), mais également avec la victoire de la Slovaquie face à la Belgique (0-1). Ainsi, ce match opposant la Slovaquie à l’Ukraine à 15h pourrait totalement bouleverser l’issue finale de ce Groupe F.



La Slovaquie a sûrement fait le plus dur en battant héroïquement la Belgique. En cas de victoire face aux Jaunes et Bleus à Düsseldorf cet après-midi, les Slovaques valideraient leur billet pour le tour suivant. Pour l’Ukraine en revanche, le défi est de taille. Les hommes de Serhiy Rebrov n’ont plus du tout le droit à l’erreur, et doivent profiter de ce match pour définitivement marquer leur entrée dans la compétition.

Les compositions probables

Aucun blessé ou suspendu n’est à signaler du côté des deux formations.



Composition probable de la Slovaquie : Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda - Schranz (ou Suslov), Boženík, Haraslín



Composition probable de l’Ukraine : Lunin - Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko (ou Mykolenko) - Stepanenko, Sudakov - Tsygankov, Shaparenko, Mudryk - Dovbyk

Le joueur à suivre : Georgyi Sudakov

Le petit prodige ukrainien de 21 ans n’a pas forcément brillé face à la Roumanie lundi. Néanmoins, nul doute que l’Ukraine va clairement chercher à se rattraper face à la Slovaquie, et les hommes de Sehriy Rebrov auront besoin d’un élément très créatif sur le front de l’attaque. Le phénomène du Shakhtar Donetsk doit permettre aux siens de définitivement lancer leur Euro 2024, et cela passera certainement par une belle prestation de Georgiy Sudakov.

Où et quand voir le match ?