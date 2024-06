Euro 2024 - Mbappé : L'annonce inattendue...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la présence de Kylian Mbappé vendredi soir contre les Pays-Bas reste incertaine à cause de sa fracture au nez, Ronald Koeman a été interrogé sur cette situation. Mais le sélectionneur des Oranje ne se montre pas particulièrement concerné par les interrogations entourant la blessure de l'attaquant du Real Madrid.

« Tout va dans le bon sens (...) On va faire en sorte qu'il puisse être disponible ». Avec ses mots, Didier Deschamps s'est montré globalement rassurant concernant la possible présence de Kylian Mbappé au coup d'envoi du choc contre les Pays-Bas vendredi soir. Victime d'une fracture au nez, l'ancien attaquant du PSG reste incertain ce qui pourrait perturber la préparation des Oranje . Et pourtant, Ronald Koeman, le sélectionneur néerlandais, ne se montre pas particulièrement préoccupé. Bien au contraire.

Avec ou sans Mbappé, cela ne change rien pour Koeman

« Je ne sais pas. Deschamps sait. Il faut attendre mais la France est tellement forte que même s'il ne joue pas, il y aura un remplaçant qui sera très fort. Je ne m'occupe pas de cela car je n'ai pas d'influence là-dessus. Cela ne dépend pas de la présence de Mbappé ou pas. Il a été décisif lors des derniers matches qualifications à Amsterdam (il avait marqué les deux buts de la victoire, 2-1, le 13 octobre 2013). Mais cela ne change rien pour nous », a-t-il confié en conférence de presse, avant d'afficher ses ambitions pour ce choc.

«J'ai un bon pressentiment»