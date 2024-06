Euro 2024 : Les Bleus frustrés, Griezmann sort du silence

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, l’équipe de France a concédé un match nul frustrant face aux Pays-Bas à l’Euro. Les Bleus ont clairement pêché dans la finition, à l’image d’un Antoine Griezmann pourtant remuant. Le capitaine du soir en l’absence de Kylian Mbappé s’est exprimé après la rencontre, affirmant calmement que la réussite viendra.

L’équipe de France frustrée. Quelques jours après son succès face à l’Autriche (0-1), la formation de Didier Deschamps abordait ce choc face aux Pays-Bas dans l’optique d’obtenir directement sa qualification pour le tour suivant de cet Euro 2024. Mais ce vendredi soir, en l’absence de Kylian Mbappé, les Bleus ont manqué de réussite, et ont concédé un match nul quelque peu décevant face aux Pays-Bas (0-0) à Leipzig.

Équipe de France : Un clash va repartir de plus belle ? https://t.co/egZamZKqCF pic.twitter.com/ARRxSpi1rq — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Manque de réussite pour les Bleus

Symbole de ce manque de réalisme, Antoine Griezmann s’est emmêlé les pinceaux devant le but hollandais lors de la première période, alors qu’Adrien Rabiot, seul face au but, a préféré servir le capitaine de l’équipe de France. Au micro de BeIN Sports , le joueur de l’Atlético de Madrid s’est exprimé sur cette rencontre.

« Il faut le travailler car défensivement et tactiquement on a été bons »