Mercato - PSG : Un phénomène de l’Euro s’annonce à Paris l’an prochain !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur de performances époustouflantes en ce début d'Euro 2024 sous le maillot de l'Espagne, Fabian Ruiz a fait le point sur son avenir en club et la possibilité d'aller jouer un jour en Premier League. Mais le milieu de terrain du PSG, titulaire sous les ordres de Luis Enrique, semble clairement indiquer qu'il ne bougera pas cet été.

Recruté par le PSG à l'été 2022 en provenance de Naples pour environ 25M€, Fabian Ruiz (28 ans) était d'abord considéré comme un flop, puisque sa première saison dans la capitale n'avait pas franchement été une réussite sur le plan sportif. Mais avec la nomination de Luis Enrique sur le banc du PSG à l'été 2023, Ruiz a progressivement retrouvé des couleurs et s'est même imposé comme un titulaire indiscutable en deuxième partie d'exercice 2023-2024 au Parc des Princes. Et actuellement, il cartonne à l'Euro 2024 sous le maillot de l'Espagne, avec qui il vient de livrer deux performances XXL.

Le PSG tient une «star mondiale» ? https://t.co/bPQBsKNyZD pic.twitter.com/tjkc0R5oYv — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

« J'ai trois ans de contrat et je suis très heureux au PSG »

Dans un entretien accordé à la Cadena Ser , Fabian Ruiz a évoqué son avenir avec le PSG et la possibilité d'être transféré un jour en Premier League : « En football, on ne sait jamais. C’est l’un des meilleurs championnats du monde. Mais j’ai encore trois ans de contrat avec le PSG et je suis très heureux au PSG. Mais dans le football, on ne sait jamais ce qui se passera à l’avenir », a clairement répondu l'international espagnol, laissant ainsi entendre qu'il serait toujours au PSG l'an prochain, d'autant que son contrat court jusqu'en 2027.

En pleine bourre à l'Euro