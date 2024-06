PSG - Real Madrid : Les 20M€ qui vont chambouler le mercato !

Thomas Bourseau

Leny Yoro (18 ans) devrait faire le grand saut cet été. Après une saison qui a convaincu tout le monde au LOSC, le défenseur central espoir français fait tourner la tête du Real Madrid qui serait toutefois trop juste de 20M€ pour son transfert… Place à l’offensive du PSG ?

C’est à nouveau la guerre entre le PSG et le Real Madrid… sur le marché des transferts. Les champions de France et d’Espagne se sont disputés les mêmes joueurs à plusieurs reprises lors des derniers mercato. Et il se trouve que c’est à nouveau le cas pour le dossier Leny Yoro. Le10sport.com vous dévoilait dès le mois de janvier que le Paris Saint-Germain souhaitait conserver le défenseur du LOSC en Ligue 1 en prenant rendez-vous cet été pour son transfert.

Leny Yoro ne jure que par le Real Madrid ?

Mais en parallèle, Leny Yoro préférerait signer en faveur du Real Madrid plutôt qu’au PSG, à Liverpool ou encore à Manchester United qui auraient tous coché le nom de Yoro dans leur short-list. Pour autant, Relevo fait un point sur le dossier Leny Yoro. Le Real Madrid et le principal intéressé aimeraient certes tous deux entamer leur collaboration, mais la réalité économique les rattraperait.

Le Real Madrid trop court de 20M€ ?