Real Madrid : Problème avec Kylian Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Ce jeudi, le club merengue a lancé la mise en vente des maillots du Français, floqué du numéro 9. Toutefois, les supporters du Real Madrid doivent attendre 4 à 6 semaines pour recevoir leur tunique, et ce, à cause de la forte demande.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG. En effet, le Real Madrid a officialisé le transfert libre et gratuit de la star de 25 ans.

Mercato : Le PSG dégaine une offre de 70M€, transfert imminent ? https://t.co/O2dysMmckx pic.twitter.com/Zgn5H2m8pd — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

Le maillot de Mbappé est enfin en vente

Jusqu'à ce jeudi, le maillot de Kylian Mbappé était indisponible à la vente au Real Madrid. Alors que le numéro du français n'était pas encore officialisé, les supporters merengue ne pouvaient pas encore acheter leur tunique à son nom.

Les supporters du Real s'arrachent le maillot de Mbappé

Ce jeudi, le Real Madrid a annoncé le numéro de maillot de Kylian Mbappé. L'ancienne gloire du PSG prend la succession de Joselu, transféré à Al-Gharafa, récupérant le 9. Dans la foulée, le Real Madrid a lancé la mise en vente des maillots de Kylian Mbappé, qui sont déjà partis comme des petits pains en cette première journée. D'ailleurs, le club merengue est dépassé, comme il l'a laissé entendre. « En raison de la forte demande actuelle, les articles de cette collection peuvent avoir un délai de livraison allant jusqu'à 4-6 semaines supplémentaires, quelle que soit la méthode d'expédition choisie. Ce retard affectera les commandes exclusives à la collection Mbappé, ainsi que les commandes combinant des produits de la collection Mbappé avec d'autres produits de la boutique en ligne », peut-on lire sur le site officiel du Real Madrid. Au contraire, pour les autres joueurs de la Maison-Blanche, les produits arriveront à destination en seulement 3-4 jours ouvrés.