Real Madrid : La fête est finie pour Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé a été accueilli en rockstar au Santiago Bernabeu mardi après-midi dans un stade plein à craquer. Le transfert phare de ce début du mercato a fait chavirer les coeurs des supporters du Real Madrid. Toutefois, Mbappé a déjà reçu un avertissement lourd de sens. Explications.

Ces dernières semaines, voire mois, Kylian Mbappé a plus fait parler de lui en dehors que sur le terrain. En effet, de par son manque de rythme, des douleurs au dos et son nez fracturé dès l’entrée en lice de l’équipe de France à l’Euro le 17 juin dernier contre l’Autriche (1-0), le capitaine des Bleus est passé à côté d’une compétition qu’il voulait marquer de son empreinte et remporter comme révélé à CNN avant son coup d’envoi.

«Il a fait un faux-départ et l’année prochaine sera décisive»

L’équipe de France s’est inclinée en demi-finale de l’Euro face à l'Espagne (2-1) et Mbappé n’a inscrit qu’un petit but sur penalty face à la Pologne pendant la phase de poules (1-1). Pendant la compétition, Mbappé a d’ailleurs indirectement critiqué les milieux de terrain actuels des Bleus en faisant savoir qu’il ne prenait plus autant la profondeur qu’auparavant en raison de l’absence de Paul Pogba. Mardi, la recrue estivale phare du Real Madrid a été présentée devant un Santiago Bernabeu blindé, ce qui va lancer le prochain chapitre de la carrière de Kylian Mbappé, d’une importance capitale d’après Kevin Diaz. « C’est quand même une saison tellement décisive pour la carrière de Kylian Mbappé. Tout le monde sera d’accord pour dire qu’il aurait surtout dû aller au Real il y a deux ans quand il était vraiment au top et quand il avait l’opportunité de partir libre. Il a fait un faux-départ et l’année prochaine sera décisive ».

«Si ça ne marche pas, ce sera le premier à être pointé du doigt»

Le consultant de RMC a profité de son passage sur l’After Foot de lundi soir afin de mettre en garde Kylian Mbappé : si le Real Madrid éprouve des difficultés la saison prochaine, il sera le coupable désigné. « Factuellement, c’est impossible de faire mieux que la saison dernière du Real, impossible. Par contre, si ça ne marche pas, ce sera le premier à être pointé du doigt. Surtout que c’est quelqu’un qui est clivant dans ses prises de positions, mais surtout dans le jeu. J’espère vraiment que lui en est conscient. Le fait de ne pas défendre, le fait de faire la star en laissant les autres faire le sale boulot et ne faire des appels que lorsqu’on lui donne des bons ballons. Ça c’est l’antithèse du Real. Que ce soit Bellingham, que ce soit Rodrygo et même Vinicius qui est leur meilleur attaquant : ce sont des mecs qui font énormément d’efforts »

«Si tu ne fais pas les efforts et que ton équipe le ressent, ça ne va pas passer au Real mon gars»

Pour conclure, Kevin Diaz a fait savoir à Kylian Mbappé qu’il sera obligé de se mettre au service du collectif au Real Madrid et de faire les efforts pour les autres. « Et personne ne supportera, malgré le fait que tu puisses accueillir par 80 000 personnes, si tu ne fais pas les efforts et que ton équipe le ressent, ça ne va pas passer au Real mon gars ».