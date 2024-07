Real Madrid : Mbappé a pris une grande décision

Amadou Diawara

Lors de l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro 2024, Kylian Mbappé s'est fracturé le nez. S'il n'a pas encore été opéré, le nouveau numéro 9 du Real Madrid passe des tests médicaux ce mardi pour savoir s'il doit passer sur le billard ou non. Mais en tous les cas, Kylian Mbappé ne compte pas subir la moindre intervention dans un avenir proche.

Titularisé lors du duel entre la France et l'Autriche à l'Euro 2024, Kylian Mbappé a été victime d'une fracture du nez, et ce, à la suite d'un duel aérien avec Kevin Danso. Contraint de porter un masque pour la suite de la compétition, le capitaine et numéro 10 des Bleus n'a pas subi d'opération pour le moment.

Mbappé : Le verdict va tomber ce mardi

Transféré au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé va être présenté devant ses nouveaux supporters ce midi. Mais avant cet événement, le numéro 9 merengue a passé une visite médicale pour déterminer s'il doit se faire opérer ou non. Mais dans tous les cas, Kylian Mbappé ne passera pas sur le billard dans l'immédiat.

Mbappé refuse de se faire opérer tout de suite

Selon les informations de L'Equipe, Kylian Mbappé ne subira pas d'intervention à court terme. En effet, la sar de 25 ans voudrait faire la préparation avec le Real Madrid et participer à la reprise des entrainements. Affaire à suivre...