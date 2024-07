PSG : Grande nouvelle pour ce transfert à 63M€

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de l'Athletic Bilbao et de l'Espagne ces derniers mois, Nico Williams aurait séduit à la fois le PSG, le FC Barcelone et Chelsea. Mais heureusement pour les Parisiens, les Blaugrana et les Blues seraient trop courts financièrement pour boucler le transfert du crack de 22 ans.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pour oublier le départ de son ancien numéro 7, le club de la capitale aurait tout prévu. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la direction du PSG envisage de recruter à la fois un ailier gauche, un milieu de terrain et un défenseur axial droit lors de ce mercato estival.

La clause de Nico Williams est trop élevée pour le Barça

Pour renforcer le côte gauche de son attaque, le PSG aurait coché le nom de Nico Williams, qui réalise des merveilles avec l'Athletic Bilbao et l'Espagne ces derniers mois. Toutefois, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait deux adversaires de taille sur ce dossier : le FC Barcelone et Chelsea. Mais heureusement pour le PSG, ces deux écuries européennes n'auraient pas les épaules suffisamment solides pour assumer le transfert de Nico Williams.

Nico Williams est trop gourmand pour Chelsea

Selon les informations de Sky Sports, Nico Williams dispose d'une clause libératoire fixée à 63M€. Un prix qui pourrait poser problème au FC Barcelone, à la peine sur le plan financier. Au début de l'été, Chelsea aurait inscrit le nom de Nico Williams sur ses tablettes. Toutefois, il y aurait peu de chances que les Blues passent à l'offensive pour le recrutement du crack espagnol de 22 ans, et ce, parce que son salaire est trop élevé. Le PSG peut donc afficher un large sourire. Reste à savoir si l'écurie emmenée par Luis Enrique est disposée à payer la clause libératoire et le salaire de Nico Williams.