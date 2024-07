Greenwood : Après son transfert, l’OM se fait lâcher

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM tient sa 3ème recrue du mercato estival. Ce jeudi, le club phocéen a officialisé l’arrivée de Mason Greenwood. Au sein de la direction olympienne, on n’a donc pas tenu compte des critiques et des oppositions à l’arrivée de l’Anglais compte tenu des accusations de violences conjugales. Greenwood a donc signé à l’OM et cela n’est déjà pas sans conséquence…

Prêté la saison dernière par Manchester United à Getafe, Mason Greenwood a cette fois été transféré définitivement par les Red Devils. C’est à l’OM que l’Anglais va désormais poursuivre sa carrière, lui qui a été acheté 31M€. Un transfert qui ne ravit pas tout le monde. En effet, suite aux accusations de violences conjugales contre Greenwood, certains étaient contre son arrivée à l’OM. Et voilà suite à l’officialisation, certains devraient lâcher le club phocéen.

« On a un partenariat avec l’OM que l’on a établi il y a quelques années »

Cela devrait être le cas de l’association Solidarité Femmes 13. Pour Le Parisien, Sophie Pioro, directrice de cette association, a d’abord expliqué : « On a un partenariat avec l’OM que l’on a établi il y a quelques années, et on a pu faire pas mal de choses avec le club et sa fondation. Pendant le premier confinement, l’OM nous avait notamment mis à disposition un centre d’hébergement d’urgence pour y abriter des femmes victimes de violences conjugales. Ils étaient quand même assez engagés sur ce sujet. C’est vraiment contradictoire avec le fait d’acheter un joueur auteur de violences conjugales ».

« Aujourd’hui, on ne souhaite pas être associés à l’Olympique de Marseille »

Un partenariat avec l’OM qui pourrait être rompu à cause du transfert de Mason Greenwood. Sophie Pioro a lâché : « Dans quelle mesure cette histoire va affecter notre relation avec l’OM ? Aujourd’hui, on ne souhaite pas être associés à l’Olympique de Marseille. On peut quand même poursuivre ou du moins entamer le dialogue pour voir ce qu’on peut faire. Je ne pense pas que cela ne va impacter que notre relation. Si le maire de la ville s’est clairement positionné, cela risque d’avoir d’autres impacts. Nous, on veut comprendre pourquoi ce transfert a lieu et dans quelles conditions ».