Greenwood à l’OM, le transfert de la «honte» 

Prêté la saison dernière par Manchester United à Getafe, Mason Greenwood est en passe de s’engager avec l’OM. Arrivé ces dernières heures à Marseille, l’Anglais va donc intégrer l’effectif de Roberto De Zerbi. Un transfert à 31M€ qui est toutefois accompagné d’une vive polémique. En effet, ils ont été nombreux à s’opposer à l’arrivée de Mason Greenwood en raison des accusations de violences conjugales. Pas de quoi donc refroidir l’OM.

Arrivé ce mercredi à Marseille pour passer sa visite médicale, Mason Greenwood allait s’engager très rapidement avec l’OM. C’est désormais chose faite. En effet, ce jeudi soir, le club phocéen a annoncé la signature de l’attaquant anglais. Un transfert qui est toutefois loin de faire l’unanimité sur la Canebière…

« Une honte pour la ville et le club d’avoir ce joueur dans l’équipe »

Parmi les opposants à l’arrivée de Mason Greenwood à l’OM, on retrouve notamment l’association Solidarité Femmes 13. Directrice de celle-ci, Sophie Pioro s’est confiée au Parisien, expliquant alors : « Quelle était la teneur de notre lettre envoyée à McCourt ? Nous voulions lui exprimer notre choc face au fait que cela puisse se passer. On a un partenariat avec l’OM que l’on a établi il y a quelques années, et on a pu faire pas mal de choses avec le club et sa fondation. Ils étaient quand même assez engagés sur ce sujet. C’est vraiment contradictoire avec le fait d’acheter un joueur auteur de violences conjugales. D’autant que les faits ont été avérés, même s’il n’y a pas eu de jugement après un retrait de plainte, des preuves ont circulé. Ça nous laisse un petit peu interrogatifs. L’image de Marseille est entachée, ce serait une honte pour la ville et le club d’avoir ce joueur dans l’équipe ».

« Ça nous laisse sans voix »

« A-t-on reçu une réponse ? À ce jour, nous n’avons pas eu de réponse. Peut-être qu’ils voulaient attendre la validation définitive de sa venue. Nous, on est à l’écoute, on a envie d’avoir un échange avec eux à ce sujet. Ça nous laisse sans voix », a ensuite expliqué Sophie Pioro.

Malgré tout, elle se réjouit de voir de nombreux supporters s’opposer à l’arrivée de Mason Greenwood à l’OM : « On est très heureux, car ce sont des supporters et des supportrices qui nous ont signalé ce problème. On est content que ce sujet fasse polémique. Ça se serait passé il y a cinq ou dix ans, je ne pense pas que cela aurait été un sujet d’actualité. Aujourd’hui, c’est un vrai sujet partagé par le grand public. C’est important que les supporters puissent réagir. Ce qu’on attend maintenant et ce qui serait symboliquement intéressant, ce serait d’avoir une parole de joueur ou d’une joueuse de l’équipe féminine qui porte ce sujet-là. On ne les a pas encore entendus s’exprimer ».