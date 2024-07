Mercato : Il interpelle l’ASSE pour sa signature

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté au Paris FC il y a deux ans, puis au Maccabi Tel Aviv l’été dernier, Yvann Maçon a fait son retour à l’ASSE début janvier, qu’il a aidé à remonter en Ligue 1. Le latéral droit âgé de 25 ans n’a plus qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2025, mais il a ouvert la porte à une prolongation avec les Verts.

« J’étais sûr de mes capacités, j’avais retrouvé la confiance. » Dans un entretien accordé à EVECT, Yvann Maçon a évoqué son retour à l’ASSE. Le prêt du latéral droit âgé de 25 ans au Maccabi Tel Aviv a été rompu en janvier et il est ainsi revenu à l’AS Saint-Etienne.

« Je suis venu pour aider le club à remonter, j’y croyais vraiment »

« Maintenant je suis venu pour aider le club à remonter, j’y croyais vraiment, comme je l’ai déjà dit on me prenait pour un fou car on était dixième à ce moment-là, mais je suivais quand j’étais en Israël et j’y croyais vraiment. C’est l’une des raisons de mon retour. J’avais fait part de mes ambitions à la direction et au coach, ça a porté ses fruits », a ajouté Yvann Maçon.

« J’ai toujours eu l’ambition et l’envie d’être ici »

Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2025, Yvann Maçon se dit prêt à prolonger avec l’ASSE : « Oui, j’ai toujours eu l’ambition et l’envie d’être ici, mais maintenant on verra ce qui va se passer... Peut-être que je vais continuer ici ou pas, je ne peux pas encore répondre. »