Transferts : Le PSG reçoit une offre de 70M€ !

Après Kylian Mbappé, le PSG doit désormais gérer le feuilleton Xavi Simons. Désireux d’avoir un rôle important la saison prochaine, le crack de 21 ans voudrait quitter les Rouge-et-Bleu cet été. Le Bayern Munich se serait positionné sur le dossier. Les Bavarois seraient même passés à l’action pour tenter de s’offrir l’international néerlandais.

Le mercato s’annonce plutôt mouvementé du côté du PSG, tant dans le sens des arrivées que des départs. Après avoir perdu Kylian Mbappé, qui a signé libre au Real Madrid, le club de la capitale pourrait voir Xavi Simons faire ses valises et quitter à son tour les Rouge-et-Bleu. Si Luis Enrique souhaitait initialement le conserver pour la saison prochaine, le joueur de 21 ans aurait d’autres plans pour son avenir.

Mercato - PSG : Xavi Simons a tranché pour son avenir https://t.co/5IID5DAEKG pic.twitter.com/KOrWh1Oc4S — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

Xavi Simons ne veut pas rester au PSG

Après avoir réalisé une saison intéressante en prêt au RB Leipzig, Xavi Simons voudrait avoir un rôle important dans son club la saison prochaine. Le PSG n’est pas certain de pouvoir lui offrir cela et aurait donc ouvert la porte à un départ. Le Bayern Munich pousserait pour le recruter. Les Bavarois seraient d’ailleurs passés à l’action dans ce dossier.

Le Bayern Munich a dégainé son offre

À en croire les informations de SPORT, le Bayern Munich aurait fait une offre de 70M€ pour Xavi Simons. Pour le moment, le PSG n’aurait pas encore repoussé cette proposition. Mais les dirigeants parisiens ne l’auraient pas acceptée non plus. Le club de la capitale voudrait attendre de voir si une offre encore plus alléchante pourrait tomber dans les prochains jours pour Xavi Simons. À suivre...