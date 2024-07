L’OM prépare un transfert surprise, Longoria garde le secret

Arnaud De Kanel

Les prochains jours s’annoncent mouvementés du côté de l’OM. Le club phocéen doit recruter un nouveau gardien et le temps presse. Les dirigeants pistaient Illan Meslier, Brice Samba, Alvaro Valles ou encore Filip Jorgensen mais ces dossiers ont pris du plomb dans l’aile. Alors, Pablo Longoria réserverait une surprise pour succéder à Pau Lopez.

Changement à venir du côté de l’OM. Titulaire indiscutable depuis le départ de la légende Steve Mandanda, Pau Lopez ne gardera plus les cages olympiennes la saison prochaine. Le portier espagnol n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi et attend simplement que le club phocéen lui trouve un remplaçant pour s’engager avec Come. Pablo Longoria réserverait d’ailleurs une surprise.

Quatre dossiers au point mort pour l'OM

L’OM est dans l’impasse au poste de gardien de but. Alvaro Valles donne sa priorité au Betis tandis qu’Illan Meslier est trop hésitant et surtout jugé trop cher, au même titre que Filip Jorgensen et Brice Samba comme l’indique L’Equipe.

L'OM travaille sur une piste secrète

Mais alors, sur qui pourrait se tourner Pablo Longoria ? D’après les informations de L’Equipe, une surprise n’est pas à exclure. En effet, le quotidien sportif précise que l’OM travaille bel et bien sur une piste secrète. La direction olympienne ne laisse filtrer aucun indice dans la presse.