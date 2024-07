Transferts : Un joueur «extraordinaire» a signé à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel ! L'OM est parvenu à attirer Mason Greenwood, l'un des grands talents de sa génération, qui a vu sa carrière sombrer après des accusations de violences physiques sur sa femme. Depuis, la plainte a été retirée et l'ailier anglais s'est refait une santé à Getafe. Un retour au premier plan et des qualités salués par Pablo Longoria.

Sur le plan sportif, l’OM a réalisé un gros coup en signant Mason Greenwood, le joueur de Manchester United. Mais ce transfert est loin de faire l’unanimité à Marseille. Certains supporters n’ont pas oublié les clichés choquants de la femme du joueur, le visage en sang. Accusé de violences physiques et sexuelles, Greenwood a longtemps été mis sur le pilori avant que sa femme retire la plainte. Questionné tout au long de la conférence de presse sur cette affaire, Pablo Longoria a préféré s’attarder sur la qualité du joueur.

Longoria loue les qualités de Greenwood

«Je suis très content d'accueillir un joueur extraordinaire, l'un des plus grands espoirs de sa génération, c'était le cas à Manchester United et à Getafe. C'est un joueur différent avec de grosses qualités. De grands clubs le voulaient. Merci à sa famille et à Mason pour la confiance qu'il nous donne. C'est important de comprendre que l'arrivée de Mason nous donne le niveau des ambitions du club. J'espère qu'il va nous aider à atteindre nos objectifs» a confié le président de l’OM, avant de finir par évoquer la polémique qui entoure l’arrivée de Greenwood.

L'OM tente d'éteindre l'incendie

« Je comprends que son arrivée suscite des questions et des interrogations. Je respecte les opinions de chacun mais je ne veux pas rentrer dans la polémique. C'est le passé, une situation complexe et ancienne. Mason s'est exprimé là-dessus. Moi j'ai échangé avec toutes les parties autour du dossier, j'ai une implication personnelle dans ce dossier. Le club a une approche très professionnelle et minutieuse. Je suis espagnol et je sais qu'il a été exemplaire à Getafe et dans la ville de Madrid. C'est le moment de parler de l'avenir, on parle de l'avenir. » a confié Longoria ce vendredi.