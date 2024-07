PSG : «Un autiste», un ancien de l’OM dérape avec cette star du PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auprès de So Foot, Jorge Sampaoli a analysé l’Euro 2024 et notamment l’équipe de France. L’ancien entraîneur de l’OM n’a pas été tendre avec Ousmane Dembélé et son côté individualiste. Le technicien argentin estime que l’attaquant du PSG « joue comme un autiste » et est trop prévisible pour ses adversaires.

Si elle s’est hissée jusqu’en demi-finale, perdue face à l’Espagne (2-1), l’équipe de France n’a pas vraiment impressionné lors de l’Euro 2024. C’est surtout le jeu offensif des Bleus qui a fait l’objet de critiques tout au long de la compétition et Ousmane Dembélé ne fait pas exception.

Transferts - PSG : Le plan est décidé pour cette double opération à 150M€ https://t.co/uvNZxayYsj pic.twitter.com/VElYHGDQum — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

Sampaoli s’emporte contre Dembélé

Interrogé par So Foot, Jorge Sampaoli a été invité à analyser l’Euro 2024 et notamment l’équipe de France. L’ancien entraîneur de l’OM s’en est alors violemment pris à Ousmane Dembélé. L’Argentin a critiqué le côté trop individualiste et prévisible de l’ailier du PSG.

« Ils savent qu'il joue comme un autiste »

« Quand il déborde, les autres joueurs sont comme des spectateurs qui regardent comment l'action va finir. Ils savent qu'il joue comme un autiste : il commence l'action et la termine tout seul. Il n'a pas la capacité de faire briller un coéquipier, il sait juste se faire briller lui-même », a déclaré Jorge Sampaoli.