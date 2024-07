PSG : Ousmane Dembélé a vécu un calvaire

Amadou Diawara

Titulaire au début de l'Euro 2024, Ousmane Dembélé a perdu sa place dans le 11 de Didier Deschamps depuis le lancement de la phase à éliminations directes. En effet, l'attaquant du PSG n'a pas joué contre la Belgique et il est entré en jeu contre le Portugal. Un changement de statut qu'Ousmane Dembélé aurait mal vécu.

Convoqué par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2024 avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé était titulaire durant toute la phase de groupes. En effet, l'attaquant du PSG a démarré d'entrée contre l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne.

Dembélé irrité par son statut de remplaçant

Alors que les Bleus ont des soucis de finition depuis le début de l'Euro 2024, Didier Deschamps a décidé de changer ses plans. Ce qui a couté la place d'Ousmane Dembélé. En effet, le numéro 11 tricolore est remplaçant depuis le début de la phase à éliminations directes de la compétition. Plus précisément, Ousmane Dembélé n'a pas joué la moindre minute contre la Belgique, et il est entré à la 67ème minute de jeu contre le Portugal.

Dembélé titulaire contre l'Espagne ?