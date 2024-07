PSG : Riolo annonce un «braquage» en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Titularisé par Didier Deschamps lors du quart de finale de l'Euro face au Portugal, Randal Kolo Muani a loupé le coche, mais aussi l'occasion de s'imposer sur le front offensif des Bleus. L'attaquant du PSG ne s'est pas montré à son aise et Daniel Riolo n'a pas manqué de le souligner après la rencontre (victoire aux tirs au but).

Une scène qui en rappelle une autre. Comme lors de la finale du Mondial 2022, Randal Kolo Muani s'est présenté seul face au portier portugais à la 65ème minute du quart de finale de l'Euro. Et comme il y a deux ans, l'attaquant du PSG a loupé son face à face.

Kolo Muani en difficulté

Une action à l'image de sa soirée. Titularisé par Didier Deschamps vendredi soir, Kolo Muani n'est pas parvenu à faire des différences. Pour Daniel Riolo, son niveau technique est très inquiétant pour un joueur de ce niveau.

Riolo allume Kolo Muani