Mbappé : Le PSG désigné coupable du fiasco !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé et le PSG, c’est terminé ! Le capitaine de l’équipe de France est désormais un joueur du Real Madrid. Mais son état de forme inquiète au vu de la qualité de sa fin de saison avec les Rouge-et-Bleu et de son Euro 2024 décevant avec les Bleus. Fayza Lamari a alors directement pointé du doigt le PSG pour justifier les galères de son fils.

Kylian Mbappé a vécu une fin de saison compliquée avec le PSG. Et son Euro 2024 décevant n’a pas arrangé les choses. Désormais, le capitaine de l’équipe de France est un nouveau joueur du Real Madrid. Mais son état de forme inquiète à l’approche du nouvel exercice. Fayza Lamari a alors pointé du doigt le PSG pour la fin de saison qui a viré au fiasco pour Kylian Mbappé.

PSG : Mbappé en rajoute une couche dans son clash avec Al-Khelaïfi ? https://t.co/OdbummLfar pic.twitter.com/lR9POL8NES — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

«Il a aussi puisé émotionnellement»

« Inquiète de la forme de Kylian ? Ça ne m’inquiète pas du tout. Regardez, l’Euro tous les joueurs étaient cramés. Avec la Coupe du monde, cela fait deux ans - et ce n’est pas le cas que pour lui - que les gars enchaînent. Attention, l’idée n’est pas de plaindre, mais d’analyser et d’essayer de comprendre. En un an, il a eu cinq jours de congés à Noël, quinze au maximum en deux ans. N’oublions pas que ce métier, c’est du physique. Avec ce qu’il s’est passé cette saison en interne, il a aussi puisé émotionnellement. Et pour couronner le tout, il se casse le nez. Alors, il a certes terminé sur les rotules, mais quand je vois tout ce qu’il a vécu, je me dis qu’il n’y a que quand tu aimes le football que tu réussis à aller au bout. Mais je ne suis pas inquiète » a d’abord expliqué la mère de Kylian Mbappé dans un entretien accordé au Parisien.

«Des bonnes vacances et une nouvelle aventure, ça fera du bien»

« Quand on n’a plus rien dans les chaussettes, il faut penser à sa santé mentale et couper pendant un certain temps. Plein de joueurs connaissent ça. Et puis même en étant soi-disant pas très bon, il finit quand même meilleur buteur européen. Ce ne sont que des statistiques, mais si on lui enlève ça aussi... Des bonnes vacances et une nouvelle aventure, ça fera du bien » a ensuite ajouté Fayza Lamari. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé reviendra frais pour entamer la nouvelle saison au Real Madrid.