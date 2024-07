PSG : Mbappé en rajoute une couche dans son clash avec Al-Khelaïfi ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé aura donc passé 7 ans au PSG avant de mettre les voiles vers le Real Madrid. Mais pour l’international français, le départ de Paris a été très tendu. Ça a notamment clashé avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Alors que la guerre a été déclarée entre les deux hommes, les derniers propos de Mbappé confirment un peu plus la rancoeur envers le dirigeant qatari.

Du côté du PSG, on aura véritablement déroulé le tapis rouge pour Kylian Mbappé. Il n’empêche que le Français a décidé de poursuivre sa carrière ailleurs, évoluant désormais pour le Real Madrid. Si Mbappé va rester dans l’histoire du club de la capitale, le départ du néo-Madrilène s’est effectué sous fond de grosses tensions avec la direction du PSG et notamment Nasser Al-Khelaïfi. En effet, entre les deux hommes, c’était visiblement la guerre en coulisses à Paris. Un conflit encore loin d’être résolu et cela pourrait continuer comme cela encore un moment…

Transferts : Un joueur du PSG sacrifié sur le mercato ? https://t.co/uhzMOQ98Kd pic.twitter.com/5sEc1NHhBY — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

« Florentino Pérez est le meilleur président du monde »

Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi ne se sont donc pas quittés en très bons termes suite à la fin de l’aventure du Français au PSG. Désormais, à 25 ans, Mbappé est un joueur du Real Madrid, réalisant à cette occasion son rêve. Ce mardi, il était d’ailleurs présenté au Bernabeu devant son nouveau public, accompagné notamment de Florentino Pérez, président de la Casa Blanca. En marge de cet événement, rapporté par Madrid Xtra, Mbappé a dit tout le bien qu’il pensait du patron du Real Madrid… Tout en taclant au passage Nasser Al-Khelaïfi ? « Florentino Pérez est le meilleur président du monde », a ainsi lâché le nouveau joueur du Real Madrid.

« C’est une personne très importante pour moi »

Kylian Mbappé a également ajouté à propos de son nouveau président du Real Madrid : « Florentino Pérez ? C’est une personne très importante pour moi. Il a cru en moi depuis le premier jour. Il m’a aidé et ma famille aussi, cela représente beaucoup pour moi. Il me rend heureux ». De quoi confirmer un peu plus que Mbappé ne porte plus du tout Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, dans son coeur…