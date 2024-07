PSG - Real Madrid : Mbappé a failli craquer

Axel Cornic

Plusieurs semaines après l’annonce de sa signature officielle, Kylian Mbappé a été finalement présenté comme tout nouveau joueur du Real Madrid. Dans un stade Santiago Bernabéu plein à craquer, avec entre 80.000 et 85.000 personnes, il a pu avoir un avant-gout ce mardi de ce qui l’attend pour les prochaines années.

Oubliez le Kylian Mbappé du PSG, c’est désormais du passé. Ce mardi, la star française a officiellement été présentée sous les couleurs de son nouveau club, le Real Madrid. Un évènement qui a fait énormément réagir de l’autre côté des Pyrénées et qui a surtout mobilisé énormément de supporters merengue.

Real Madrid : Une date est fixée pour le retour de Mbappé https://t.co/j7camqROyF pic.twitter.com/NGrQLawCcL — le10sport (@le10sport) July 16, 2024

Mbappé est enfin au Real Madrid

Portant le numéro 9, Mbappé est apparu sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu dans une ambiance folle. Ses premiers mots ont été accueillis par les vivas de ses nouveaux supporters et certains médias espagnols assurent qu’il aurait d’ores et déjà établi un nouveau record. Sa présentation serait vraisemblablement devenue la plus importante de l’histoire du Real Madrid, devant notamment celle de Cristiano Ronaldo en 2009.

« Ça m'a mis pas mal de pression, mais je voulais profiter de mon rêve »

Lors de la conférence de presse qui s’est tenue après cette présentation, Kylian Mbappé a avoué avoir vécu avec énormément d’émotion cet accueil de la part des supporters du Real Madrid. « Je regardais la présentation à l'écran, j'étais très ému. Ça m'a mis pas mal de pression, mais je voulais profiter de mon rêve, de ce moment C'était une journée incroyable pour moi et ma famille » a confié le capitaine de l’équipe de France.