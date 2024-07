Droits TV : «Un incompétent en tout», le boss du PSG se fait allumer !

Thomas Bourseau

Les clubs de Ligue 1 se sont en grande partie mis d’accord à l’occasion d’une entrevue les réunissant tous dimanche : le championnat sera diffusé via DAZN et beIN SPORTS. Daniel Riolo a profité de l’émission de dimanche soir de l’After Foot afin de charger Nasser Al-Khelaïfi. Explications.

Pendant la réunion rassemblant les présidents de Ligue 1 dimanche afin de décider de la position à adopter pour les droits TV du championnat cette saison, les esprits se sont échauffés selon RMC Sport entre Nasser Al-Khelaïfi et Joseph Oughourlian, présidents du PSG et du RC Lens. Le patron du Paris Saint-Germain aurait d’ailleurs affirmé que son homologue ne « comprend rien ».

«Je n’arrête pas de dire que c’est le pire dirigeant de foot depuis Louis XVI»

Finalement, la majorité des patrons des clubs de Ligue 1 ont opté pour le monopole de DAZN sur 8 des 9 matchs de chaque journée du championnat et beIN SPORTS a obtenu le match restant alors que le grand projet du président de la LFP Vincent Labrune était initialement de créer une chaîne 100% Ligue 1. Daniel Riolo a pesté envers Nasser Al-Khelaïfi pendant l’After Foot dimanche soir. « Les présidents voulaient de l’argent dans les caisses tout de suite et ne voulaient pas un pari sur l’avenir qui était donc représentée par cette chaîne (ndlr la chaîne de la LFP). Finalement, ils ont opté pour DAZN avec le complément beIN qui était le fameux espoir que Nasser (ndlr Al-Khelaïfi) se dise au dernier moment « on va mettre un chèque ». S’il s’est moqué de tout le monde ? Comme d’habitude, non ? Je n’arrête pas de dire que c’est le pire dirigeant de foot depuis Louis XVI ».

«Ce gars ne sait rien faire, même coach de tennis il n’était pas bon»

Selon l’éditorialiste de RMC, Nasser Al-Khelaïfi est tout bonnement incompétent « en tout » ! « À quel moment on ouvrira les yeux sur cet homme-là ? C’est un incompétent en tout. On croit, parce qu’il a 1000 casquettes, que ce gars sait tout faire. Ce gars ne sait rien faire, même coach de tennis il n’était pas bon. C’est quand même incroyable, il faut regarder son parcours. Il lui prête des qualités qu’il n’a pas. Il a juste la puissance de l’oseille ». Le président du PSG appréciera…