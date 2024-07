PSG : Il flambe à l’Euro, Riolo conseille Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Au PSG depuis deux saisons, Fabian Ruiz a varié entre le bon et le moyen. Dans l’esprit de Daniel Riolo, le tout juste champion d’Europe avec l’Espagne n’a jamais montré cette intensité au Paris Saint-Germain. Le « joueur de classe mondiale » qu’il a été sur cet Euro se doit d’être mis dans les meilleures conditions au PSG et Riolo s’est mis à la place de Luis Enrique. Explications.

Fabian Ruiz (28 ans) a été sans contestation possible l’une des belles surprises de l’Espagne pendant l’Euro qui a trouvé son épilogue dimanche soir à Berlin. La Roja a raflé le quatrième championnat d’Europe de son histoire après les éditions de 1964, de 2008 et de 2012. Douze ans après le sacre de la bande d’Andrés Iniesta et de Xavi Hernandez, c’est la bande de Rodri et de Dani Carvajal bien épaulés par l’insouciance de Lamine Yamal (17 ans) et Nico Williams (22 ans) qui ont permis à l’Espagne de venir à bout de l’Angleterre (2-1).

«Je ne l’ai jamais vu comme ça au PSG»

Et aux yeux de Daniel Riolo, Fabian Ruiz a été l’une des pièces-maîtresses de cette virevoltante Roja. Comme il l’avait fait savoir pendant la compétition en Allemagne, l’éditorialiste de RMC a une nouvelle fois tiré son chapeau au milieu de terrain espagnol du PSG. Au point où il l’attend au tournant pour la reprise de la saison avec le Paris Saint-Germain. « Fabian Ruiz qui a été assez incroyable. De présence, d’orientation de jeu, de récupération. Je ne l’ai jamais vu comme ça au PSG, ne serait-ce qu’en intensité, en course ».

«Écoutes, reviens vite, repose toi, je veux te voir comme ça cette année. Tu seras titulaire»

Pendant l’émission de dimanche soir à l’After Foot, Daniel Riolo a tenu le discours suivant, se mettant à la place de l’entraîneur du PSG qu’est Luis Enrique. « Si je suis l’entraîneur du PSG, je le vois là, je lui dis : « écoutes, reviens vite, repose toi, je veux te voir comme ça cette année. Tu seras titulaire ». Ce que je l’ai vu faire pendant cet Euro, je veux le revoir au PSG. J’ai vu un joueur de classe mondiale ». Reste à savoir si Luis Enrique parviendra à faire maintenir à Fabian Ruiz la même forme la saison prochaine au PSG.