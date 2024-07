PSG : Après Verratti, il rejoint un cercle fermé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, l'Euro 2024 est terminé et alors que l'Espagne et l'Angleterre s'affrontaient en finale ce dimanche, c'est la Roja qui a remporté le tournoi, s'offrant là une 4ème victoire continentale. Après avoir fait tomber la France, les joueurs de Luis de la Fuente ont ainsi battu les Three Lions de Jude Bellingham. Excellent durant cet Euro, Fabian Ruiz va revenir au PSG auréolé d'un sacre européen, lui permettant par la même occasion de rentrer dans un cercle très fermé.

7 matchs, 7 victoires. L'Espagne a réalisé un parcours parfait lors de cet Euro et la récompense était au bout du parcours pour la Roja. En effet, ce dimanche soir, la sélection ibérique s'est imposée face à l'Angleterre (2-1), remportant ainsi l'Euro 2024 et son 4ème sacre continental par la même occasion. Si Rodri a été élu meilleur joueur du tournoi suite à cette rencontre, Fabian Ruiz aurait très bien pu prétendre à cette distinction. Pourtant loin d'être le meilleur avec le PSG, le milieu de terrain s'est métamorphosé lors de cet Euro. Dans l'entrejeu de Luis de la Fuente, Fabian Ruiz a été impressionnant, étant l'un des hommes importants de la victoire de l'Espagne.

Fabian Ruiz imite Marco Verratti

Absent logiquement lors de la reprise de l'entraînement du PSG, Fabian Ruiz reviendra d'ici quelques semaines après avoir pris des vacances. Auréolé de son titre de champion d'Europe, l'Espagnol imite ce que seulement 4 joueurs du PSG ont réussi avant lui, à savoir remporter l'Euro en étant un joueur parisien. Avec Fabian Ruiz, ils sont désormais 5. Avant le joueur de l'Espagne, on retrouvait Marco Verratti, vainqueur de l'Euro 2021 avec l'Italie, Bernard Lama, vainqueur de l'Euro 2000 avec la France, ainsi que Luis Fernandez et Dominique Rocheteau, qui avaient remporté l'Euro 1984 avec la France.

« Féliciation à notre champion d'Europe ! »

A 28 ans, Fabian Ruiz fait donc partie de ces joueurs qui ont remporté l'Euro 2024 avec l'Espagne. Suite à ce sacre, le PSG n'a pas manqué de féliciter son joueur. « L'Espagne du milieu de terrain parisien Fabian Ruiz a remporté l'Euro 2024 en battant l'Angleterre 2-1 ce dimanche 14 juillet en finale, à l'Olympiastadion de Berlin. Fabian Ruiz a disputé l'intégralité de la rencontre, une rencontre remportée en toute fin de partie. Félicitation à notre champion d'Europe ! », a-t-on notamment pu lire sur le site du PSG.