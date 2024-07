PSG : Deux renforts vont arriver en retard ​

Amadou Diawara

Ce lundi, le PSG lance sa saison 2024-2025. En effet, les joueurs rouge et bleu reprennent les entrainements sous la houlette de Luis Enrique. Blessé à la fin de la saison dernière, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont absents, mais ils ont travaillé tout l'été pour pouvoir retrouver les terrains au plus vite.

Vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France la saison dernière, le PSG va essayer de faire encore mieux en 2024-2025, et ce, en remportant enfin sa toute première Ligue des Champions. Pour se mettre dans les meilleures dispositions, les joueurs parisiens reprennent le chemin de l'entrainement ce lundi.

Selon les informations de L'Equipe, le PSG lance sa saison 2024-2025 ce lundi. En effet, les hommes de Luis Enrique reprennent le travail. A en croire le média français, les joueurs du PSG vont commencer par deux jours de tests physiques et médicaux, avant de démarrer les véritables premiers entrainements.

Kimpembe et Hernandez ne sont pas encore prêts

Si les recrues Matvey Safonov et Gabriel Moscardo sont présentes, de nombreux joueurs vont reprendre l'entrainement plus tard. D'abord, les internationaux, qui ont participé à l'Euro 2024 ou à la Copa America sont encore en vacances, à savoir les Français, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery et Ousmane Dembélé, les Portugais Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et Danilo Pereira, Milan Skriniar (Slovaquie), Gianluigi Donnarumma (Italie), Marquinhos, Lucas Beraldo (Brésil), Manuel Ugarte (Ugarte) et enfin Fabian Ruiz, champion d'Europe avec l'Espagne. De surcroit, Achraf Hakimi (Maroc) et Arnau Tenas (Espagne), participant aux Jeux Olympiques (26 juillet - 11 aout), sont également absents. Blessés à la fin de la saison dernière, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez vont également retrouver leurs coéquipiers tardivement. D'après L'Equipe, le premier - touché à un tendon d'Achille - a travaillé pendant la trêve estivale pour revenir au plus vite, tandis que le second - victime d'une rupture du ligament antérieur du genou gauche - a également suivi un protocole de soins cet été.