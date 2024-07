Mercato : Il signe au PSG et hallucine totalement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre de tout contrat depuis la fin de la saison dernière, Alexandre Letellier est revenu sur son passage au PSG, son club formateur. L'occasion pour le portier de 33 ans d'évoquer son incroyable retour en septembre 2020. Une opération inattendue pour le portier, qui avait rêvé d'un appel de la direction parisienne.

Tout vient à point à qui sait attendre. Formé au PSG, Alexandre Letellier a attendu près de dix ans pour retourner dans la capitale. En septembre 2020, la direction parisienne l’avait contacté pour lui proposer d’intégrer la formation, alors entraînée par Thomas Tuchel. Letellier restera quatre ans au PSG, jusqu’à son départ à la fin de la saison dernière. Libre de tout contrat, le portier de 33 ans est revenu sur son deuxième passage au sein du club parisien. L’occasion d’en savoir plus sur les conditions de sa signature.

Letellier dit tout sur sa signature

Lors d’un entretien accordé au journaliste Alexandre Ruiz pour Free Ligue 1, Alexandre Letellier a admis qu’il avait rêvé d’un retour quelques heures avant l’appel du PSG. « Pour la petite anecdote, ce qui est fou c’est que la veille du coup de fil de mon agent j’était sur Paris avec un ami, et je me rappelle lui dire ‘j’aimerais revenir sur Paris’. Je me rappelle rentrer très tard, et à cette époque là mon fils était petit, ma femme dormait avec lui dans le lit, je me couche donc sur le canapé, avec le survêt du PSG. C’est vrai ! Véridique ! Et le lendemain à 11h mon agent m’appelle et me dit que Paris est intéressé», a raconté le gardien.

Letellier a halluciné

Letellier, qui restait sur un passage de six mois à Orléans, a d’abord cru à une blague, « T’es footballeur donc t’es amené à signer n’importe où, mais bon dans ce moment-là, Paris … t’y crois pas trop en fait. C’est le métier aussi. Donc t’arrives là-bas et puis t’es déterminé, parce que quand tu sais dans quelle équipe t’arrive, il ne faut pas passer pour un pitre (sourire)» a confié le désormais ancien portier du PSG.