Mercato : Le PSG vise une star, une réunion au sommet est annoncée !

Cet été, le PSG devrait chercher à recruter un nouveau milieu de terrain. Si le club parisien touche au but concernant le transfert de João Neves (Benfica), le nom de Joshua Kimmich revient avec insistance du côté des Rouge et Bleu. Directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl a d’ailleurs révélé qu’une réunion allait avoir lieu afin d’évoquer l’avenir de l’international Allemand.

Le PSG va connaître une véritable révolution sur ce mercato estival. Plusieurs secteurs de jeu de l’effectif de Luis Enrique pourraient être remaniés, à commencer par le milieu de terrain. Les dirigeants parisiens souhaitent du mouvement dans l’entrejeu, et cela va passer par le recrutement d’un ou de plusieurs éléments. Si João Neves se rapproche de jour en jour d’une signature à Paris, le PSG convoite également Joshua Kimmich.

Mercato - PSG : Une décision est prise pour Xavi Simons https://t.co/L6m6Rj9hgt pic.twitter.com/0n6aMsF43S — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

« Nous avons convenu de nous parler après ses vacances »

Directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl s’est longuement exprimé à propos de la situation du joueur de 29 ans ce vendredi dans le WELT AM SONNTAG. Ce dernier est notamment revenu sur les déclarations de Joshua Kimmich à l’encontre de la gestion du club bavarois, et a affirmé qu’une discussion capitale allait avoir lieu avec le milieu de terrain : « Lorsqu'il a fait ces déclarations il y a environ deux ans, il ne vivait pas une période facile, en relation avec le débat sur Corona et, plus tard, les discussions sur le numéro 6 et le poste d'arrière droit. Il lui reste encore un an de contrat. Nous avons convenu de nous parler après ses vacances », a confié le dirigeant.

« Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qui est titulaire et qui ne l'est pas »

« Joshua est un très bon joueur, mais il est généralement vrai que le football professionnel est un sport compétitif - nous ne pouvons pas dire à un joueur en particulier : « Hé, tu es celui qui est assuré de commencer. Nous avons des joueurs passionnants à tous les postes et donc beaucoup d'alternatives », poursuit Max Eberl. « Comme nous avons un nouvel entraîneur qui veut d'abord avoir une vue d'ensemble, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qui est titulaire et qui ne l'est pas. C'est la situation à laquelle chaque joueur doit faire face. C'est normal dans le sport de compétition. Il ne fait aucun doute que Joshua a apporté une grande contribution au FC Bayern. Néanmoins, tout le monde au FC Bayern doit accepter la lutte pour une place régulière dans l'équipe. En général, nous respectons nos contrats et nos obligations. Nous attendons la même chose des joueurs, à savoir qu'ils donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils aient envie de jouer pour le FC Bayern et de tout donner pour ce club ».