Mercato - PSG : Transfert à 70M€, un joueur veut partir !

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par la vente de Manuel Ugarte. Arrivé l’été dernier en provenance du Sporting CP, le milieu défensif de 23 ans est fortement convoité par Manchester United, qui a proposé 45M€ afin de le recruter. Et si Paris espère obtenir 70M€ dans cette opération, l’Uruguayen lui, souhaite partir.

Le PSG se trouve face à un tournant de son mercato estival. Et pour cause, le club parisien touche au but concernant les arrivées de João Neves (Benfica) et de Désiré Doué (Rennes), mais va également se séparer de plusieurs éléments comme Xavi Simons, et potentiellement Manuel Ugarte. Ce n’est plus un secret, le milieu défensif de 23 ans est très convoité par Manchester United notamment, qui comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 8 juillet, a proposé 45M€ afin de s’attacher ses services.

Manuel Ugarte dynamite le mercato

Cependant, les Red Devils ne sont pas seuls sur ce dossier. Le PSG pourrait ainsi jouer le coup de la concurrence afin de faire grimper le prix de son numéro 4, qui à en croire les dernières révélations de Sky Germany, est suivi en Italie, en Espagne, mais aussi en Premier League ou un autre club que Manchester United apprécie fortement son profil.

Ugarte veut rejoindre Manchester United

Le média souligne également que le PSG espère clairement vendre Manuel Ugarte contre une indemnité de transfert de 70M€, pour celui qui avait été recruté contre 60M€ l’été dernier. Sky Germany affirme qu’à l’heure actuelle, Manchester United demeure le club le mieux placé pour la venue de l’Uruguayen, étant donné que ce dernier est très ouvert à une arrivée chez les Red Devils. A suivre...