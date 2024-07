Mercato : L’ASSE a signé «une légende»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE a récupéré un vétéran cet été. Laissé libre par le Stade de Reims après sept ans de bons et loyaux services, Yunis Abdelhamid s'est engagé avec le club stéphanois jusqu'en juin 2025. Les qualités du défenseur marocain ont été mentionnées par ses anciens coéquipiers, notamment par un certain Mathieu Cafaro, prêté à Saint-Etienne la saison dernière.

L’ASSE n’a pas laissé passer cette opportunité. Le club stéphanois a mis la main sur Yunis Abdelhamid, libre de tout contrat après son départ du Stade de Reims. Agé de 37 ans, le défenseur marocain avait partagé sa joie après sa signature. « Je suis très heureux de rejoindre ce grand club. J’ai hâte de l'aider à atteindre ses objectifs dans l’élite. L’ASSE m’évoque beaucoup de ferveur, je suis impatient de découvrir cette ambiance en tant que joueur stéphanois » avait déclaré Yunis Abdelhamid.

Cafaro valide son arrivée chez les Verts

Actuellement en stage au Chambon-sur-Lignon avec le reste de l’équipe, Abdelhamid aurait commencé à partager son expérience du haut niveau au sein d’une équipe qui en manque cruellement après sa montée. « Il va faire du bien, tant sur le terrain que dans le vestiaire. C'est un patron. Il va nous amener de la rigueur, beaucoup d'expériences aussi. Et dans le vestiaire il va être là, on va le sentir » a déclaré Mathieu Cafaro, son ancien coéquipier passé par l’ASSE la saison dernière.

« C'est la légende du Stade de Reims »

Joueur du Stade de Reims, le jeune Martin Adeline a des étoiles plein les yeux en évoquant le profil et la carrière d’Abdelhamid. « Yunis Abdelhamid, c'est la légende du Stade de Reims. C'est un exemple. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'allais me battre pour ce numéro 5 que je porterai cette saison » a déclaré le joueur de 21 ans dans des propos rapportés par But Football Club.