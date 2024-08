Mercato - OM : De Zerbi se fait sèchement recaler

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours très actif sur le marché des transferts, l’OM aurait ciblé un nouvel élément offensif en la personne d’Andreas Pereira. Le milieu offensif de Fulham plaît beaucoup à Roberto De Zerbi, tandis que Marseille a lâché 25M€ pour convaincre le club anglais de le lâcher. Néanmoins, les « Cottagers » n’ont pas souhaité donner suite à cette offre.

L’OM aura assurément été l’un des clubs les plus actifs d’Europe sur ce mercato estival. Suite à la nomination de Roberto De Zerbi, le club marseillais a fait table rase du passé, et a décidé de se renforcer considérablement afin de redevenir européen cette saison. Si Marseille a souhaité se renforcer à tous les postes, un milieu offensif supplémentaire plaît à la direction.

L’OM lâche 25M€ pour Andreas Pereira

En effet, l’Equipe révélait dernièrement que l’OM s’intéressait de près à Andreas Pereira. Formé à Manchester United, le Brésilien désormais âgé de 28 ans évolue depuis deux ans à Fulham. Le média brésilien Ge Globo révèle ce vendredi que le club marseillais a récemment formulé une offre de 25M€ afin de mener à bien cette opération.

Roberto De Zerbi a contacté le joueur

Directement contacté par Roberto De Zerbi qui lui a présenté un projet concret et a tenté de le convaincre de signer à l’OM, Andreas Pereira ne devrait pas signer à Marseille pour le moment. Et pour cause, Ge Globo révèle que l’offre marseillaise a été refusée par Fulham, qui n’a même pas proposé la moindre contre-proposition à Marseille. A suivre...