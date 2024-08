Mercato - OM : Une condition est fixée pour cette arrivée à Marseille

Jean de Teyssière

Très actif sur le mercato, comme chaque été depuis le début de la présidence de Pablo Longoria en 2021, l’OM a déjà recruté sept joueurs. Parmi ces nouvelles recrues, seul Mason Greenwood est un élément offensif mais il n’est pas un pur 9. En revanche, Youssoufa Moukoko peut évoluer à ce poste et Dortmund a fixé une condition pour son arrivée à l’OM.

Auteur de 30 buts la saison dernière avec l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang est parti rejoindre l’Arabie saoudite cet été et il va beaucoup manquer à l’attaque marseillaise. L’international gabonais pourrait être remplacé par un jeune crack allemand…

Moukoko proche de l’OM

Ces derniers jours, la rumeur menant à Youssoufa Moukoko a pris de plus en plus d’ampleur. Foot Mercato révèle que le Borussia Dortmund serait totalement ouvert au départ de son jeune attaquant de 19 ans. En plus, l’international allemand ne souhaite aller qu’à l’OM, lui qui a snobé le LOSC en début de semaine. Mais il y a un mais.

Dortmund veut recruter un remplaçant à Moukoko

Ce vendredi, le média allemand Bild révèle que Youssoufa Moukoko est bien sur le départ du Borussia Dortmund. Mais à une condition. Le club allemand aimerait en effet lui trouver un remplaçant. La fumée blanche est attendue dans la cité phocéenne, surtout en cas de recrue offensive de la part de Dortmund.