Mercato - PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour ce phénomène

Jean de Teyssière

Le mercato parisien s’est animé ces derniers jours avec l’annonce du prêt de Xavi Simons au RB Leipzig et celle de l’arrivée du milieu de terrain portugais de 19 ans, Joao Neves. Dernièrement, le dossier menant à Nico Williams semblait s’être refermé mais le FC Barcelone y croit toujours. Néanmoins, le club de Bilbao resterait serein quant à l’idée de conserver son attaquant.

Kylian Mbappé est parti pour le Real Madrid et le PSG a perdu un joueur capable d’inscrire plus de 40 buts par saison. Le mercato est encore loin d’être terminé et un intérêt pour Nico Williams avait été révélé. Cette piste s’est d’ailleurs relancée ces dernières heures.

Mercato - PSG : La décision radicale de Luis Enrique avec cet attaquant https://t.co/8sTFvcmrrT pic.twitter.com/soF56bSCd3 — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Le FC Barcelone y croit toujours

Ce vendredi, le média catalan Mundo Deportivo révèle que le FC Barcelone y croirait toujours concernant Nico Williams. En plus de l’arrivée imminente de Dani Olmo, l’attaquant espagnol, qui a fait des merveilles avec sa sélection durant l’Euro 2024, intéresse grandement le FC Barcelone.

Bilbao serein

Le PSG était d’ailleurs aussi sur le dossier. Néanmoins, le média catalan révèle que l’Athletic Bilbao, club de Nico Williams, serait serein et pense être capable de garder son joueur. Le vice-président de Bilbao, Jon Ruigómez explique d’ailleurs que « les choses se passent bien et il y a un projet, avec une grande tranquillité. Il s’agit de rester serein, d’avoir confiance dans le travail qui est fait, qu’il y a un projet, qu’il y a beaucoup d’enthousiasme. »