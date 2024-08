Mercato : Le RC Lens recale l'OM, que doit faire Longoria ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato de l'OM est déjà parfaitement lancé, mais Roberto De Zerbi attend toujours son nouvel avant-centre, et ce feuilleton peine à trouver son dénouement. Dernièrement, le RC Lens aurait repoussé plusieurs offres pour Elye Wahi, ce qui contraint Pablo Longoria à de nouveau revoir ses plans. Mais sur quelle piste doit se tourner l'OM désormais ?

Hyper actif pour renforcer l'effectif de son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, l'OM a d'ores-et-déjà bouclé l'arrivée de sept nouveaux joueurs à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni et Jeffrey de Lange. Et c'est encore loin d'être terminé, puisque Pablo Longoria veut toujours recruter un avant-centre pour compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Un chantier qui s'avère bien plus compliqué que prévu.

Mercato : Un transfert se prépare, bonne nouvelle pour l’OM ? https://t.co/pzfZulkkMR pic.twitter.com/athDH4pgU6 — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

Après Nketiah, ça se complique pour Wahi ?

Et pour cause, l'OM a connu un nouvel échec ces dernières heures. En effet, selon les informations de RMC Sport, le RC Lens a repoussé les deux offres marseillaises pour Elye Wahi, dont la dernière qui était un prêt payant de 2M€ assorti d'une option d'achat de 20M€ + 4M€ de bonus. Au total, les Lensois auraient pu récupérer 26M€. Mais ils en espèrent au moins 30M€, ce que l'OM ne semble pas disposé à offrir.

Quel attaquant pour l'OM ?

Par conséquent, Pablo Longoria va devoir trouver une solution sur le mercato. Pour le moment, l'option principale serait de relancer la piste menant à Eddie Nketiah, pour lequel Arsenal semble désormais moins gourmand. L'arrivée de Youssouf Moukoko semble toujours en bonne voie, mais elle ne remet pas en cause les autres pistes. A moins que Pablo Longoria nous réserve encore une surprise dont il a le secret en bouclant le transfert d'un joueur dont le nom n'a pas encore filtré.

Selon vous, quel attaquant doit recruter l'OM ?