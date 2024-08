Mercato - PSG : Ils débarquent à Paris et étonnent tout le monde

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A trois semaines de la fin du mercato, le PSG a décidé d'accélérer légèrement la cadence ces derniers jours. Après l'arrivée de Matvey Safonov au tout début de cette période estivale, Joao Neves et Willian Pacho viennent eux aussi de poser leurs valises dans la capitale française. Les trois recrues se rejoignent sur un point : leur choix de numéro qui interroge un peu.

Quand un nouveau joueur débarque dans un club, l'une des attractions est de savoir quel va être son numéro. Beaucoup de supporters attendent avant de floquer leur maillot et certains joueurs prennent des options qui laissent perplexes. Le PSG a révélé le numéro de ses trois nouvelles recrues : le 39 pour Matvey Safonov, le 87 pour Joao Neves et le 51 pour Willian Pacho.

Mercato : Un joueur «exceptionnel» a signé au PSG https://t.co/gsP1IiMYu5 pic.twitter.com/MsC29BteHR — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Un choix dans la continuité

Matvey Safonov a beau être un joueur du PSG depuis près de deux mois, on ne connaissait pas encore son numéro. Ce sera le 39 pour lui et ce choix est plutôt logique à ses yeux puisque c'est son numéro depuis ses débuts au FK Krasnodar. Depuis 2022, il évolue en sélection avec ce numéro. « Laissons le numéro 1 vacant pour attirer de nouveaux gardiens au PSG. J'avais le choix entre le 39 et le 1 et j'ai préféré garder le 39. Mais cela n'a pas beaucoup d'importance, ce n'est qu'un numéro » confiait-il au média Nobel il y a quelques semaines. Pour Joao Neves, c'est un peu la même chose : c'est avec le numéro 87 qu'il a commencé à avoir dans les équipes jeunes à Benfica. « Je n’avais pas beaucoup de choix, j’avais une série de numéros disponibles et c’est celui qui m’a le plus plu » tente d'expliquer le Portugais.

Une nouvelle règle étonnante

Il y a deux ans, la LFP a décidé de modifier sa règle concernant les numéros des maillots. Auparavant, le règlement interdisait d'aller au-delà de 30 sauf dérogation. C'était le cas pour Gianluigi Donnarumma lors de sa première saison puisqu'il portait le 50. Désormais, les joueurs sont autorisés à porter un numéro allant de 1 à 99. Pour Willian Pacho, son choix de numéro, le 51, est un peu plus surprenant. Lors de ses débuts en Equateur en club, il a porté le 13, le 52, le 50 et le 2 avant de prendre le 51. A Anvers, il a choisi le 51 avant d'évoluer avec le 3 dans le dos à Francfort.