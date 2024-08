Mercato : Un joueur «exceptionnel» a signé au PSG

Amadou Diawara

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG s'est offert les services de Willian Pacho. En effet, le club de la capitale a réussi à faire plier la direction de l'Eintracht Francfort grâce à son offre avoisinant les 45M€. Orphelin de Willian Pacho, le directeur sportif Markus Krösche a lâché toutes ses vérités sur son départ.

Après avoir recruté Matvey Safonov dans les buts et Joao Neves au milieu de terrain, le PSG a officialisé le transfert d'un nouveau défenseur central ce vendredi après-midi : Willian Pacho. Pour rafler la mise sur ce dossier, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait dégainé une offre à hauteur de 45M€ à l'Eintracht Francfort. Aux anges après sa signature au PSG, Willian Pacho s'est totalement enflammé. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. J'espère apporter ma personnalité, montrer toute ma détermination afin de remporter de nombreux trophées », peut-on lire sur le site officiel du club parisien.

🆕🔴🔵



Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Willian Pacho.

Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 51, devient ainsi le premier joueur équatorien de l’histoire du Club.https://t.co/bVtuDRyYV7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2024

Le PSG a officialisé le transfert de Pacho

En parallèle, Nasser Al-Khelaïfi s'est également réjoui d'avoir vu Willian Pacho signer au PSG. « Nous sommes ravis d'accueillir Willian Pacho au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Willian est un jeune joueur international fantastique - et le nouveau grand talent à rejoindre notre Club. Au Paris Saint-Germain, nous continuons à construire notre projet en nous appuyant sur une équipe étonnante, jeune et talentueuse - et surtout, dans un cadre collectif », a déclaré le président du PSG dans des propos rapportés sur le site officiel du club.

«Nous aurions aimé continuer à l’avoir dans notre équipe»

Alors que Willian Pacho est un nouveau joueur du PSG, l'Eintracht Francfort a également réagi, et ce, par l'intermédiaire de son directeur sportif. « Willian a grandement contribué à ce que nous ayons une saison 2023-2024 réussie. C’est un défenseur exceptionnel dont l’évolution rapide ne nous surprend pas. Bien sûr, nous aurions aimé continuer à l’avoir dans notre équipe en tant que joueur et en tant que personne. Mais les conditions économiques pour nous et les perspectives sportives pour lui ont favorisé son transfert. Nous ne lui souhaitons que le meilleur. Il sera toujours un invité bienvenu ici à Francfort », a déclaré Markus Krösche lors d'un entretien accordé aux médias du club allemand.