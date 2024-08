Ce transfert à 80M€ débloqué par... Kylian Mbappé ?

Amadou Diawara

Alors que le PSG voudrait recruter Julian Alvarez, Manchester City aurait coché le nom de Rodrygo pour sa succession. Le club de la capitale pourrait donc voir Kylian Mbappé débloquer son prochain transfert. En effet, l'attaquant brésilien pourrait fuir le Real Madrid pour ne pas être en concurrence avec son nouveau coéquipier la saison prochaine.

Orphelin de Kylian Mbappé, transféré au Real Madrid, le PSG aurait coché plusieurs noms pour renforcer son attaque lors de ce mercato estival. Parmi les pistes ciblées par le club de la capitale, il y aurait Julian Alvarez, engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec Manchester City.

Manchester City veut remplacer Alvarez par Rodrygo

Alors que le PSG - et l'Atlético de Madrid - en pincerait pour Julian Alvarez, Manchester City serait prêt à le vendre en cas d'offre comprise entre 70 et 80M€, comme indiqué dernièrement par Foot Mercato. D'ailleurs, les Citizens auraient déjà trouvé le remplaçant de Julian Alvarez.

Rodrygo poussé vers la sortie par Mbappé ?

Selon les informations d'AS, la direction du Manchester City voudrait boucler le transfert de Rodrygo, et ce, pour pallier le potentiel départ de Julian Alvarez. A en croire le média espagnol, les Citizens seraient prêts à casser leur tirelire pour recruter l'attaquant du Real Madrid. Pep Guardiola étant un grand fan de Rodrygo. Alors qu'il sera en concurrence avec Kylian Mbappé la saison prochaine, l'international brésilien pourrait perdre sa place de titulaire au Real Madrid. Reste à savoir si Rodrygo se laissera tenter par un transfert vers Manchester City, et ce, pour s'assurer un temps de jeu plus régulier.