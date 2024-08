Mercato : «Une histoire de gros sous» à l'OM, la grosse mise au point

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir fait prolonger Enzo Sternal jusqu'en 2027, l'OM espérait en faire de même avec un autre crack de son centre de formation : Darryl Bakola. Cependant, avec ce dernier, c'est plus compliqué et la signature du joueur de 16 ans s'avère plus compliquée. Du côté de l'OM, on pointerait du doigt la gourmandise de Barcola d'un point de vue financier. L'entourage du Marseillais a alors exposé sa version des faits.

Après Enzo Sternal, Darryl Bakola va-t-il à son tour signer un nouveau contrat avec l'OM ? Le club phocéen aurait visiblement mis les petits plats dans les grands pour convaincre son jeune joueur, allant jusqu'à lui proposer 30 000€ par mois et 200 000€ de prime à la signature. Pas suffisant toutefois pour convaincre Bakola de signer. « Sous Jean-Louis Gasset, il a participé quasiment à tous les entraînements, il a été convoqué à la reprise avec les professionnels, il était aussi le seul jeune intégré à chaque séance tactique de De Zerbi, qui comptait beaucoup sur lui. Qu'est-ce q'on peut offrir de plus à un garçon de 16 ans ? C'est juste une histoire de gros sous... Ils veulent un salaire à six chiffres et une prime à sept », explique-t-on à l'OM ce vendredi pour La Provence.

« Sur le plan financier, c'est un super contrat »

Pour le quotidien régional, le clan Darryl Bakola a mis les choses au point concernant les négociations autour de la signature avec l'OM. Et dans l'entourage du joueur de 16 ans, on a tenu à démentir cette « histoire de gros sous », expliquant être satisfait de la proposition du club phocéen. « Sur le plan financier, c'est un super contrat. Et si ça ne tenait qu'à ça, on aurait déjà signé les yeux fermés », explique le clan Bakola pour La Provence.

Un problème plutôt sportif ?

Quel est donc le problème pour que Darryl Bakola ne signe pas ce contrat proposé par l'OM ? Cela aurait plutôt un rapport avec l'aspect sportif. Il serait ainsi reproché le fait d'avoir trimballé le joueur de 16 ans à tous les postes sauf le sien, celui de milieu de terrain relayeur. Un frein visiblement à l'éclosion de Bakola. Du côté de l'OM, on n'aurait jamais réussi à trouver les arguments pour faire oublier ces doutes. Ce seraient 11 réunions qui se seraient tenues depuis le début des négociations entre l'OM et le clan Bakola et si Mehdi Benatia a souvent été là, ça n'a donc abouti à rien.