OM : Le clan Wahi répond à la polémique pour son transfert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désigné comme la nouvelle piste de l'OM cette semaine, Elye Wahi fait partie des jeunes talents français qui agitent le mercato. L'attaquant de 21 ans a réalisé une belle saison au RC Lens et les dirigeants marseillais ont beaucoup de dossiers sur la pile ces dernières semaines. Mais une polémique a vu le jour à l'annonce de cette nouvelle, puisqu'une vidéo de Wahi où il dit qu'il ne signera jamais à l'OM a refait surface. De quoi faire réagir son entourage.

Estimé à 35M€ sur le site Transfermarkt, Elye Wahi fait partie des jeunes joueurs français qui pourraient agiter la fin du mercato estival. Ces derniers jours, l'OM a fait une offre pour attirer l'attaquant du RC Lens, mais les supporters ont déchanté lorsqu'une vidéo a ressurgi. A l'époque, on voit le jeune Wahi affirmer avec certitude qu'il ne porterait jamais le maillot de l'OM. Une réaction était attendue.

Mercato : L'OM lâche une fortune pour signer un crack https://t.co/blh0Y4IPKr pic.twitter.com/Qa2mN1aaCt — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Une petite erreur de jeunesse

A l'époque, Elye Wahi avait 19 ans lorsqu'il a tenu ces propos. On peut lire dans L'Equipe que son entourage n'est pas plus inquiet que cela quant au possible transfert à l'OM. Convoité par plusieurs clubs de Premier League, il semble prêt pour une arrivée prochaine à Marseille, contrairement à ses propos. Les prochains jours devraient être déterminants.

L'OM est passé à l'action

Désormais bien disposé à évoluer sous les couleurs de l'OM, Elye Wahi est bien courtisé par le club. Les négociations avec le RC Lens sont en cours et il y a déjà eu deux offres. Pour rappel, pour recruter l'attaquant, sous contrat jusqu'en 2028, il faudrait au moins débourser 30M€, les Sang et Or ne voulant pas perdre d'argent dans l'histoire.