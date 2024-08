Mercato : L'OM lâche une fortune pour signer un crack

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après de longues années à voir sa formation être pointée du doigt, l'OM voit une génération prometteuse éclore. Encore faut-il maintenant conserver ces cracks. Le club phocéen vient d'assurer ses arrières avec la prolongation de contrat d'Enzo Sternal. Quid maintenant des autres cracks ? En ce qui concerne Darryl Bakola, c'est plus tendu pour l'OM, malgré les efforts financiers effectués.

Annoncé comme l'un des plus grands cracks du centre de formation de l'OM, Enzo Sternal va poursuivre son aventure sur la Canebière. En effet, le jeune Marseillais a prolongé jusqu'en 2027. Suite à sa signature avec l'OM, Sternal confiait notamment : « C'est une fierté pour moi et je suis heureux de continuer l'aventure à l’OM. Le projet du club dans son intégralité avec notamment l'arrivée du coach a beaucoup joué dans ma décision. Roberto De Zerbi est un entraîneur qui est connu pour faire confiance aux jeunes joueurs. C'est un coach rigoureux, expérimenté, qui a fait de nombreux clubs et nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui à l'OM ».

Un gros contrat proposé à Bakola par l'OM

Après avoir réglé le cas Sternal, l'OM doit maintenant en faire de même pour d'autres talents de son centre de formation. C'est notamment le cas avec Darryl Bakola. Aucune signature n'est à l'horizon alors que le club phocéen aurait pourtant fait de gros efforts pour cela. La Provence révèle ce vendredi que l'OM lui aurait promis un contrat jusqu'en 2027, un salaire mensuel de 30 000€, une prime à la signature de 200 000€ et des garanties sportives.

« C'est juste une histoire de gros sous »

« Sous Jean-Louis Gasset, il a participé quasiment à tous les entraînements, il a été convoqué à la reprise avec les professionnels, il était aussi le seul jeune intégré à chaque séance tactique de De Zerbi, qui comptait beaucoup sur lui. Qu'est-ce q'on peut offrir de plus à un garçon de 16 ans ? C'est juste une histoire de gros sous... Ils veulent un salaire à six chiffres et une prime à sept », fait-on savoir du côté de Marseille à propos de Darryl Bakola. Un autre interlocuteur a également ajouté sur le crack de l'OM : « Il demande à être mieux payé que Murillo ! ».