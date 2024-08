Mercato - PSG : Un transfert met une star sous pression

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a très rapidement bouclé le transfert de Matvey Safonov. Une surprise compte tenu du fait que le club de la capitale ne semblait pas avoir nécessairement besoin d'un nouveau portier. Et pourtant, Luis Enrique et Luis Campos étaient sur la même longueur d'ondes avec la ferme intention d'offrir un sérieux concurrent à Gianluigi Donnarumma que les Parisiens veulent mettre sous pression.

Le mercato du PSG a mis du temps à démarrer. Entre l'Euro, la Copa America et les Jeux Olympiques, le club de la capitale a du faire preuve de patience pour renforcer son effectif. Mais en quelques jours, les Parisiens ont finalement lâché 115M€, bonus compris, sur deux joueurs à savoir Joao Neves et Willian Pacho qui débarquent respectivement en provenance de Benfica et de l'Eintracht Francfort. Deux recrues qui s'ajoutent à Matvey Safonov arrivé dès le mois de juin et qui est donc resté pendant longtemps l'unique renfort du PSG.

Safonov met Donnarumma sous pression

En effet, dès l'ouverture du mercato, le PSG a recruté Matvey Safonov en provenance de Krasnodar pour environ 20M€. Un transfert qui a pu surprendre, mais selon les informations de L'EQUIPE, l'objectif de Luis Campos et Luis Enrique était clair, à savoir offrir un sérieux concurrent à Gianluigi Donnarumma en le mettant sous pression. L'idée est clairement de tirer le meilleur du portier italien en le mettant en concurrence. Une logique que Luis Enrique applique à tous les postes.

Le PSG veut trois gardiens performants

D'ailleurs, toujours d'après L'EQUIPE, l'entraîneur du PSG souhaite même avoir trois gardiens de haut niveau, c'est la raison pour laquelle Matvey Safonov est arrivé pour remplacer Keylor Navas. Et cela explique également la raison pour laquelle le club de la capitale a souhaité conserver Arnau Tenas, pourtant sollicité sur le marché. Reste désormais à savoir si Gianluigi Donnarumma arrivera à hausser encore son niveau de jeu pour éloigner la concurrence.