Mercato : L’OM répond à l’OL pour ce transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si le mercato a fermé ses portes vendredi en France, les clubs peuvent encore recruter des joueurs en tant que joker. En ce sens, l’OL aimerait s’attacher les services de Jordan Veretout, qui n’entre pas dans les plans de l’OM. L’offre des Gones seraient en revanche très éloignées des attentes du club marseillais.

Lors du dernier jour du mercato estival, l’OM a réussi à trouver une porte de sortie à Samuel Gigot, prêté avec option d’achat obligatoire à la Lazio. À un an de la fin de son contrat, le défenseur âgé de 30 ans n’entrait plus dans les plans du club, une situation dans laquelle sont également Chancel Mbemba et Jordan Veretout, qui sont pour le moment toujours des joueurs de l’OM.

Mercato - OM : Poussé vers la sortie, il a tout refusé ! https://t.co/HCXqLo0cBY pic.twitter.com/imubuH9mOj — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

Ça se complique pour le départ de Mbemba en Arabie Saoudite

En ce qui concerne l’international congolais (85 sélections), sanctionné après son accrochage avec Ali Zarrak, il est annoncé dans le viseur d’Al-Shabab, en Arabie Saoudite. Selon Foot Mercato, le club saoudien aurait proposé à Chancel Mbemba un salaire annuel de 4M€, plus une prime à la signature de 2M€, mais le défenseur âgé de 29 ans attendrait 5M€ de revenus par an et une prime de 3M€. Si son départ semble toujours aussi compliqué, cela est également le cas pour Jordan Veretout.

L’OM attend une meilleure offre pour Veretout

L’OL aimerait récupérer l’international français (6 sélections), qui aurait fait une deuxième offre, estimée à 4M€, alors que l’OM en attend 8M€, selon RMC Sport. Jordan Veretout aurait même consenti à un gros effort financier pour rejoindre les Gones, mais voudrait en revanche que Marseille compense la différence de salaire. Comme indiqué par Foot Mercato, la direction olympienne n’aurait pas du tout l’intention de céder à cette demande. FM confirme également que l’offre de l’OL a été refusée par l’OM. Si cette opération doit se faire, le milieu de 31 ans devra accepter une baisse de salaire et Lyon devra faire une bien meilleure offre à Marseille.