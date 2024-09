Transferts : Un échec en Ligue 1 révélé pour le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face au LOSC, privé de Nuno Mendes, Luis Enrique avait décidé d'aligner Lucas Beraldo au poste d'arrière gauche. Loin d'être le plus convaincant, le Brésilien souligne le manque de profondeur à ce poste. Lors du mercato estival, le PSG n'a recruté personne, mais des profils auraient tout de même été explorés.

Le PSG a donc terminé le mercato estival avec 4 recrues, mais pas de nouvel arrière gauche. Un problème aux yeux de certains quand on connait la fragilité de Nuno Mendes. Ce dimanche, Luis Enrique a alors dû faire avec Lucas Beraldo, défenseur central, dans ce couloir et cela n'a pas été très rassurant pour le PSG...

Truffert était pisté par le PSG

Un nouvel arrière gauche aurait tout de même pu rejoindre le PSG lors du dernier mercato estival. C'est L'Equipe qui fait cette révélation. Le quotidien sportif assure que le club de la capitale avait notamment regardé Adrien Truffert (Rennes). Le fait est que le PSG voulait d'abord vendre et que Milan Skriniar et Danilo Pereira ne sont pas partis avant le 30 août 23h.

Luis Enrique et le cas de l'arrière gauche

Après la rencontre entre le PSG et le LOSC, Luis Enrique s'est confié sur ce poste d'arrière gauche. L'entraîneur parisien a alors été très clair : « Est-ce que je regrette qu’on n’ait recruté une doublure à Nuno Mendes ? Non, le mercato est fini. Lucas Beraldo a fait un très bon match contre l’un des meilleurs ailiers du championnat de France, avec et sans le ballon. Il y a beaucoup de solutions à gauche avec lui, Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery, Achraf Hakimi ».