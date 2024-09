Mercato : L’ASSE met un club en galère avec ce transfert à 10M€

Arnaud De Kanel

L'ASSE a craqué lors du dernier jour de mercato en dépensant 10M€ pour s'attacher les services de Lucas Stassin. Le jeune attaquant belge de 19 ans laisse un vide immense du côté de son ancien club, à Westerlo, comme l'a déploré son ancien entraineur.

Été historique pour l'ASSE. De retour en Ligue 1, les Verts, qui ont également changé de propriétaires, ont réalisé le mercato le plus onéreux de leur histoire. Ce recrutement s'est conclu sur la signature de Lucas Stassin en provenance de Westerlo en Belgique. Un transfert estimé à 10M€ qui met en galère le club belge, privé de son attaquant star dans les derniers instants du mercato, mais surtout un jour de match.

«C'est difficile que cela se produise le jour du match»

« C'est une étape fantastique pour lui et c'est aussi bon pour le club. On ne peut pas refuser cela au garçon. Mais c'est bien sûr difficile que cela se produise le jour du match. Je ne regarde pas le passé, mais vous voyez que les joueurs qui doivent maintenant remplir son rôle manquent encore de rythme de match pour être au top. Je ne peux pas leur reprocher, ils ont tout fait pour le faire aussi bien que possible », a regretté Timmy Simons, rapporté par Walfoot. Le coach de Westerlo cherche désormais un successeur à Lucas Stassin.

«C'est la vie d'un club, des joueurs et de l'entraîneur»

« Vous devez toujours être vigilant et prêt à remplacer d'éventuels partants à la dernière minute, mais c'est vraiment très last minute car de nombreux marchés sont déjà fermés. C'est la vie d'un club, des joueurs et de l'entraîneur. Mais il est clair qu'il faut encore chercher », a ajouté Timmy Simons.