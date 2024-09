«C’est magnifique !», le PSG a déjà oublié Mbappé !

Axel Cornic

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’est plus là et fais désormais les beaux jours du Real Madrid. Un changement de taille pour le club parisien, qui pour le moment semble pourtant très bien s’en sortir sans lui avec trois larges victoires en trois journées de Ligue 1 !

Une page importante s’est tournée à Paris cet été. Après sept années, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG pour réaliser son rêve d’enfance et rejoindre le Real Madrid. Certains pensaient que ça allait être compliqué de se relancer sans le meilleur buteur de l'histoire du club, mais les Parisiens ont montré le contraire pour le moment.

« On aurait pu inscrire 15 buts et n’en prendre que deux mais c’est magnifique ! »

C’est en effet un excellent début de saison que nous a livré le PSG, avec un bilan de 13 buts marqués en trois journées de Ligue 1, pour seulement deux encaissés. Forcément, Luis Enrique était très heureux après la dernière de ces victoires ce dimanche, sur la pelouse du LOSC (1-3). « C’est magnifique ! On aurait pu inscrire 15 buts et n’en prendre que deux mais c’est magnifique ! » s’est félicité le coach espagnol, pour qui c’était le 57e matchs sur le banc du club parisiens avec une 40e victoire.

« On a joué contre un adversaire de Ligue des Champions, plus en rythme que nous »

« Je pense que c’était un match difficile à l’extérieur, avec tout ce que cela comporte » a analysé Luis Enrique ce dimanche, lors de la conférence de presse d’après-match. « On a joué contre un adversaire de Ligue des Champions, plus en rythme que nous. La différence a été très claire entre les deux équipes. On a essayé de contrôler le ballon, je suis plutôt satisfait de la performance de l’équipe ». Reste à voir si le PSG saura confirmer sur la durée au retour de la trêve internationale, notamment avec le début de la Ligue des Champions.