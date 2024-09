PSG : Deux renforts à venir, Luis Enrique va adorer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Touchés avec leur sélection respective durant la dernière trêve internationale, Vitinha et Warren Zaïre-Emery n’ont pas pris part au match contre Brest (3-1) vendredi et restent incertains pour le début de la Ligue des champions cette semaine. Mais Luis Enrique peut toujours espérer récupérer ses deux milieux à temps.

La trêve internationale a fait de la casse au PSG, qui a récupéré Vitinha et Warren Zaïre-Emery blessés. L’international portugais a été touché à la cheville tandis que le titi parisien souffrait du mollet, les obligeant à déclarer forfait pour la réception de Brest (1-3) vendredi. Et alors que la Ligue des champions démarre cette semaine, leur présence reste incertaine.

Après Zaïre-Emery, Vitinha de retour

Vitinha et Warren Zaïre-Emery seront-ils prêts à temps pour affronter Gérone mercredi ? Le compte à rebours a débuté et Luis Enrique peut y croire. Dimanche, le Français a pu se tester en participant à la séance du jour, et ce lundi, le Portugais a fait de même.

Que va décider Luis Enrique ?

Comme l’annonce L’Équipe, Vitinha est revenu à l'entraînement collectif ce lundi et postule a priori à une place dans l’entrejeu du PSG mercredi. Luis Enrique décidera-t-il d’aligner les deux joueurs ou fera-t-il preuve de prudence face à un adversaire à la portée des Parisiens ? Affaire à suivre…