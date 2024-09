Coup dur pour Ancelotti au Real Madrid

Jean de Teyssière

Comme l’année dernière, le Real Madrid n’est pas épargné par les blessures. En début de saison dernière, le club madrilène avait déjà perdu Eder Militao et Thibaut Courtois, tous deux victimes d’une rupture du ligament croisé. Puis est venu celle de David Alaba et plus sporadiquement, les absences de Vinicius, Kroos ou encore Bellingham. Avec aucun joueur recruté hormis Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti va encore devoir se creuser la tête.

Au Real Madrid, l'heure est déjà à la panique. De nombreux joueurs sont blessés et obligent Carlo Ancelotti à se creuser la tête pour trouver la meilleure solution. L'an passé, c'était déjà le cas mais cela n'avait pas empêche le club espagnol de remporter la Ligue des Champions et la Liga.

Mbappé : France 98 attend un miracle du Real Madrid https://t.co/GaaqiIWvfv pic.twitter.com/NboGZmazvy — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

Militao revient blessé du Brésil

Pour ne rien arranger, Eder Militao, défenseur central brésilien du Real Madrid est revenu de la trêve internationale blessé. Le Real Madrid a communiqué ce dimanche sur une « blessure musculaire due à une sollicitation excessive du droit fémoral de la jambe droite. » Sa durée d’indisponibilité n’est pas encore connue, mais elle devrait être entre 10 et 15 jours…

Quelle défense pour Ancelotti ?

Carlo Ancelotti va devoir se creuse la tête cette saison. Avec la blessure d’Eder Militao, couplée à la convalescence de David Alaba, qui se remet difficilement de sa rupture des ligaments croisés, Carlo Ancelotti n’aura que deux défenseurs centraux de métiers le week-end prochain : Antonio Rudiger et Jesus Vallejo.