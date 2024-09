Mercato - PSG : Transfert de dernière minute, c’est un record !

Arnaud De Kanel

Mardi, Joane Gadou, dont le contrat aspirant avec le PSG courait jusqu’en juin 2025, a quitté son club formateur. Le RB Salzbourg a officialisé l’arrivée du joueur né en 2007, qui a signé un contrat jusqu'en 2027 avec le club autrichien, membre du groupe Red Bull. Le montant du transfert est de 10M€ et il constitue donc un record pour le club de la capitale. Explications.

Alors que le PSG n'a pas multiplié les départs cet été, le club parisien profite des opportunités offertes par les marchés encore ouverts à l'étranger pour alléger son effectif. Après les transferts d'Ismaël Gharbi vers Braga et de Danilo Pereira à Al-Ittihad, c'est Joane Gadou qui a quitté le PSG quelques jours après la clôture du mercato estival en France. Et le tout pour un montant record...

Gadou, un record pour le PSG

Joane Gadou a officiellement rejoint le RB Salzbourg. Le Paris Saint-Germain a confirmé le transfert définitif de son jeune défenseur de 17 ans vers le club autrichien dans un communiqué. Gadou a signé un contrat qui le lie à Salzbourg jusqu'en 2027. Selon les informations disponibles, la transaction s'élèverait à environ 10M, hors bonus, ce qui fait de Gadou le joueur mineur le plus cher jamais vendu par le PSG. Salzbourg a justifié le montant investi par la voix de son directeur sportif.

«Un véritable talent de haut niveau»

« Joane Gadou est un véritable talent de haut niveau, qui avait beaucoup d'options pour la suite de sa carrière mais qui a décidé de nous rejoindre et de suivre notre Salzbourg Way. Nous sommes vraiment ravis car nous sommes plus que convaincus de sa qualité. Nous aurons certainement beaucoup de plaisir avec lui à l'avenir et nous lui donnerons tout le temps et le soutien dont il a besoin pour se développer le mieux possible avec nous » a déclaré Bernhard Seonbuchner